عقيلة صالح يؤكد عدم التعديل على صيغة القوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح خلال لقائه عددًا من القبائل أنّ المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها لجنة 6+6 ووفقًا للتعديل الدستوري الـ 13.

المستشار صالح وخلال لقائه قبائل الحرابي البر اعصة والدرسة والحاسة وأولاد حمد وفايد والعبيدات، جدد حرص المجلس على المضي قدمًا في مسار العملية الانتخابية وتشكيل حكومة واحده على مستوى ليبيا مهمتها اجراء الانتخابات بدعمٍ من المفوضية العليا للانتخابات.

وفي وقتٍ سابق.. بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي؛ آخر مستجدات المنطقة الشرقية.

بدوره قدم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد عرضًا وافيًا عما انجزته الحكومة الليبية خلال الفترة الماضية في المناطق والمدن المتضررة جراء السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية.

كما قدم رئيس لجنه الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، تقريرًا لرئيس مجلس النواب عما جرى انجازه خلال الـ6 أشهر الماضية.