خارجية الدبيبة توقع مذكرة تعاون مع «اليوبام» في مجال أمن الحدود

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي و بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود «اليوبام» اتفاقية تعاونٍ في مجال تقديم تأمين الحدود.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ أوضحت في بيانٍ أن هذا التوقيع يأتي «تتويجاً لجهود التفاوض التي استمرت لسنوات عدة، وشارك فيها عدد من مندوبي القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالإدارة المتكاملة للحدود، وتهدف هذه المذكرة إلى مساعدة ودعم الجهات الليبية المعنية، وإلى تأطير أنشطة البعثة في ليبيا بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الليبية السارية في هذا المجال» وفقَ ما جاء في منشور المكتب الإعلامي للوزارة.

وشارك في مراسم التوقيع مدير إدارة الشؤون الأوروبية ورئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي المتكاملة للمساعدة في إدارة الحدود، ومدير الشؤون الخارجية لمجلس وزراء حكومة الوحدة.