توقعات بتجديد مجلس الأمن لولاية بعثة الأمم المتحدة برئاسة باثيلي

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة المبعوث الأممى إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وأكد موقع مجلس الأمن على موقعه الإلكتروني، أنه يعتزم النظر في تمديد ولاية البعثة التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري؛ خلال جلسة ستعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضاف المجلس سيناقش قرار تجديد ولاية بعثة باتيلي، والتي تتضمن توفير الدعم السياسي والأمني والإنساني لليبيين؛ حسب ما جاء في نص المجلس.

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قد دعا في وقتٍ سابق الأطراف السياسية في ليبيا إلى الانخراط في مباحثاتٍ من شأنها تقريب وجهات النظر واطلاق خارطة طريق جديدة تمهد الطريق أمام الانتخابات.