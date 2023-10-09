تعاون ليبي إيطالي على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين

9 أكتوبر، 2023 7:54 م
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أخبار ليبيا 24

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، اتفاقية تعاونٍ مع غرفة الإيطالية؛ بُغية توحيد الاستراتيجية بالغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة.

وبحسب ما ذكرته غرفة التجارة طرابلس، فإن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص بالبلدين، والمساهمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حركة تنقل أصحاب الأعمال والخدمات عبر مواني البلدين، حسب ما ذكرته الغرفة.

كما تصبو الاتفاقية إلى التجهيز لتنظيم معرض للصناعات الإيطالية في طرابلس مطلع العام المقبل – 2024.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الغرفة التجارة الليبية أنور أبوستة ونظيره الإيطالي نيكولا كوليكي، والسفير الإيطالي في ليبيا جانلوكا ألبريني، والملحق التجاري جاكومو قرانديسو، ورئيس المركز الاقتصادي الإيطالي لويجي دابريا.

9 أكتوبر، 2023 7:54 م
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