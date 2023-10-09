برنامج الأغذية العالمي يطالب بفتح ممرات إنسانية لإدخال الغذاء لغزة

أخبار ليبيا 24

طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بفتح ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة الذي يئن تحت قصف الكيان الصهيوني، حسب ما أكدته وكالة رويترز للأنباء

وفي الأثناء.. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية 6 مساجد، 3 مصارف، وأربع مدارس، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)؛ ذكرت أن «طائرات الاحتلال دمّرت بالكامل أربعة مساجد في مدينة غزة، ومسجداً في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا» وفق الوكالة.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة، بحسب الوكالة

وفي وقتٍ سابق.. أطلق قائد كتائب القسام لحركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القائد في رسالةٍ صوتية: قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوز 5 آلاف صاروخا استهدفت العدو، على حد قوله.