المفوضية تؤكد استلام قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

أخبار ليبيا 24

أكدت المفوضية العليا لانتخابات استلام قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، الجاهزية الفنية للمفوضية للشروع في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ.

وشددت المفوضية العليا للانتخابات في بيانها على أنها هيئة دستورية مستقلة ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية، مشيرةً إلى تطلعها لتوافق الأطراف السياسية لاستكمال متطلبات العملية الانتخابية.

وأضافت المفوضية في ذات البيان حرصها على أن تكون القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية.

وفي وقتٍ سابق.. أكد رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عماد السايح؛ تسلمهُ القوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيثُ ناقش الطرفان آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا، وكل ما يتعلق بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة بغرفتيه، حسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.

وفي وقتٍ سابق.. أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة؛ رفضهُ إجراء أي تعديلات على نتائج عمل لجنة (6+6) في وبوزنيقة المغربية.

تكالة؛ وفي رسالةٍ وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي؛ قال إن مجلس النواب تجاوز قواعد إدارة التوافق الأمر الذي يجعل التشريعات الصادرة عنه باطلة وخرقًا للاتفاق السياسي.