الكوني وأونماخت يبحثان وسبل إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت؛ آخر مستجدات الأوضاع السياسية وسبل إنهاء المراحل الانتقالية.

كما ناقش الطرفان في طرابلس آليات العمل مع المبعوث الاممي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، لإجراء الانتخابات، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.

من جهته شدد الكوني على ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المنخرطة في الملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار.

وتطرق الطرفان إلى بحث كيفية توحيد الجهود لإعادة اعمارها، عن طريق صندوق أو هيئة تتولى الإشراف على عملية الاعمار، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وفي وقتٍ سابق.. بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع سفير المانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية.

وتضمن اللقاء الذي عقد في طرابلس، التأكيد على ضرورة حقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع.