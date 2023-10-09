الدبيبة يتوقع إعادة افتتاح مطار طرابلس الدولي منتصف 2024

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، عن موعد إعادة افتتاح مطار طرابلس الدولي، بحلول منتصف العام 2024.

وأكد الدبيبة خلال ندوة عن برنامج التدقيق الدولي؛ أنّ حكومته تجرب محادثات مع شركتي الخطوط التركية والقطرية لعودة انطلاق رحلاتهما من ليبيا.

ودعا الدبيبة خلال كلمته إلى الحاجة الماسة لترميم ما عدمته سنوات الحرب وشرعت مؤسساتنا في مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للطيران خاصة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق تفقد الدبيبة مشروع محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي، ودعا خلال جولته التفقدية إلى ضرورة التنسيق بين مصلحة الطيران المدني والشركة العامة للكهرباء وشركة الاتصالات لتنفيذ أعمال المشروع في وقت مناسب، حسب ما ذكرته منصة حكومتنا.