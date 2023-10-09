الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و3 مصارف و4 مدارس

أخبار ليبيا 24

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية 6 مساجد، 3 مصارف، وأربع مدارس، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)؛ ذكرت أن «طائرات الاحتلال دمّرت بالكامل أربعة مساجد في مدينة غزة، ومسجداً في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا» وفق الوكالة.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة، بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أطلق قائد كتائب القسام لحركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القائد في رسالةٍ صوتية: «قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوز 5 آلاف صاروخا استهدفت العدو»

من جهته أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الطوارئ المدنية في إسرائيل ابتداء من مساء اليوم السبت.

وتجدر الإشارة على أن المقاومة شنّت في قطاع غزة هجوما على الاحتلال الإسرائيلي تضمنت إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط الاحتلال الإسرائيلي بحسب رويترز.