سويسرا تجدد دعمها لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

8 أكتوبر، 2023 3:00 م
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أخبار ليبيا 24

جدّد سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي؛ دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء انتخابات توافق على نتائجها كل الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في طرابلس مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني؛ حيثُ بحث الطرفان دور سويسرا في مجال حقوق الإنسان.

بدوره أكد الكوني تطلع بلاده لتحقيق الاستقرار من خلال ديمقراطية تحقق التنمية، وليس ديمقراطية الحروب النزاعات على حد تعبيره.

كما ناقش الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في دول الجوار ولاسيما النيجر والعمل لعدم انجرارها في نزاع مسلح، تكون له تداعياته على ليبيا التي تعاني من الانقسامات الأمر الذي جعل حدودها منتهكة من قبل العصابات الإجرامية في التهريب والاتجار بالبشر، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للمجّلس.

8 أكتوبر، 2023 3:00 م
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