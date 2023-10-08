روسيا تعتزم استخدام صواريخ نووية عابرة للقارات

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تعتزم روسيا استخدام صواريخ نووية عابرة للقارات؛ حيثُ اطلع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، مراحل تصنيع منظومة سارمات الجديدة للصواريخ النووية العابرة للقارات، التي من المقرر أن تدخل الخدمة قريباً، حسب ما أعلنته السلطات الروسية.

وقال الوزير الروسي إن الصواريخ التي تطلق من منصات تحت الأرض تعرف باسم الصوامع أصبحت جاهزة للدفع بها إلى جبهات القتال، على حد قوله.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت روسيا عن تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أنظمة توجيه الصواريخ عالية الدقة، ستساعد الصواريخ على (رؤية) أهدافها في أي وقت من اليوم وفي ظروف الإضاءة المختلفة، حيثُ جرى تطوير المعدات الجديدة باستخدام بلورات السيليكون، الأمر الذي يجعل أجهزة الرصد والتوجيه قادرة على العمل في أي وقت من اليوم.