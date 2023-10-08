رئيس تكتل إحياء ليبيا يجتمع برئيس البرلمان الليبي

اجتمع، صباح اليوم الأحد، رئيس تكتل إحياء ليبيا، أ.د. عارف النايض، مع رئيس مجلس النواب الليبي، معالي المستشار عقيلة صالح، حيث أطلع النايض المستشار عقيلة على الاتصالات والاجتماعات الدولية بخصوص إغاثةدرنة، وبخصوص الترحيب بإصدار البرلمان لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاز تسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات، وإلى البعثة الأممية.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الشروع في إجراءات تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة جديدة، تركز كل جهدها على إجراء الاستحقاقات الإنتخابية والبرلمانية بشكل عاجل، حسب الآلية المحددة في القوانين الصادرة عنالبرلمان، اعتمادا على مقررات لجنة 6+6 الملزمة دستوريا.