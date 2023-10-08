حصيلة زلزال أفغانستان الأولية تتجاوز ألفي قتيل

8 أكتوبر، 2023 1:08 م
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أخبار ليبيا 24

بلغت حصيلة القتلى جراء زلزال غرب أفغانستان 2000 شخص، بينما أصيب 9240 شخصًا.

منظمة الصحة العالمية؛ حذرت في أحدث بياناتها من ارتفاع عدد الضحايا عقب عدة هزات ارتدادية، مضيفةً أن أكثر من 4200 تضرروا كما تدمر ما لا يقل عن 600 منزل.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركي؛ فقد جرى تسجيل ما لا يقل عن 8 هزات على المنطقة الحدودية بالقرب من إيران خلال فترة قصيرة وقدرت قوة الهزات ما بين 4.6 و6.3 على مقياس ريختر.

وتجدر الإشارة إلى أن الهزات حدثت في شمال غربي بلدة هيرات على الحدود الأفغانية، على عمق نحو 10 كيلومترات.

8 أكتوبر، 2023 1:08 م
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