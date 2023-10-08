تكالة يدعو السايح للتقيد بما يتمخض عن المجلسين بـ«حيادية»

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات إلى ضرورة التقيد بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد.

جاء ذلك خلا لقائهما في طرابلس؛ بحضور النائب الثاني عمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز؛ حيث ناقش الطرفان التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية في التجهيز للعملية الانتخابية؛ وسبل حلحلتها، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

كما أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أنّ هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها، وفق مانقله المكتب الإعلامي للمجلس.

من جهتها أكدت لجنة 6+6 أنّ القوانين الانتخابية التي صدرت هي النسخة النهائية التي وقعت عليها اللجنة بنصاب قانوني في بوزنيقة المغربية، وعلى الجميع الالتزام بها.

وأوضحت اللجنة في رسالة موجّهة إلى المبعوث لخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على النسخة المعتمدة في بوزنيقة لم تمس جوهر الاتفاق، مشيرةً إلى التزامها بالتعديل الدستوري الـ 13 وبتحقيق التوافق وتوسيع دائرة المشاركة ولم تكن بداية العمل من نقطة الصفر، بحسب الرسالة.

وتابعت اللجنة في بيانها أنّها ضمنت في التعديلات جميع الملاحظات الواردة لها من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، ولفتت إلى أن الدافع وراء اعتمدنا مادة بإلزامية تشكيل حكومة جديدة لكون ذات الشرط موجودا باتفاق جنيف بصورة تعهد أدبي ولم يقع الالتزام به، حسب نص الرسالة.