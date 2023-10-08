انخفاض عجز الموازنة الروسي إلى 6.6 مليارات دولار

أخبار ليبيا 24

انخفض عجز الموازنة الروسي خلال شهر سبتمبر المنصرم بـ 6.6 مليارات دولار؛ أي واحد بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

وزارة المالية الروسية أكدت أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت متجاوزةً توقعات موسكو، ما يعوض تدهور عائداتها من الصادرات السلعية، بحسب الوزارة.

ويما سبق… تراجعت صادرات روسيا من النفط بواقع 600 ألف برميل يومياً خلال يونيو الماضي.

وكالة الطاقة الدولية؛ أوضحت أن صادرات روسيا النفطية انخفضت لتبلغ 7.3 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، بحسب التقرير الشهري.

وأشارت الوكالة ضمن تقريرها إلى هبوط العوائد التي حققتها موسكو من صادرات الخام بنحو 1.5 مليار دولار لتصبح 11.8 مليار دولار، ما يمثل تقريباً نصف الإيرادات المسجلة قبل عام

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت روسيا عزمها تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام حتى نهاية عام 2024.

رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال عن بلادهُ ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر للعام القادم.

نوفاك وفي تصريحات صحفية أفاد بأن قرار روسيا تمديد الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس والتي أعلنت سابقا خفضًا طوعيًا في أبريل.