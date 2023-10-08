المركزي العراقي يطالب البنوك بتوفير الدولار نقدًا

أخبار ليبيا 24

طالب البنك المركزي العراقي البنوك التجارية بضرورة توفير عملة الدولار نقدًر لمن يريد السحب من حساباته الدولارية.

البنك المركزي العراقي؛ وفي بيانٍ حذر البنوك غير الملتزمة بالتعليمات؛ وذلك بعد ورود عددٍ من الشكاوى حيال عدم توفير البنوك الدولارات للمودعين، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.

المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.

وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.

وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.

محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قال إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين