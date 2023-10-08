اللافي وأونماخت يبحثان مستجدات العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع سفير المانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية.

وتضمن اللقاء الذي عقد في طرابلس، التأكيد على ضرورة حقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع.

كما استعرض الطرفان الأوضاع في مدينة درنة، وبقية المناطق والمدن المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وشددا على أهمية العمل على تظافر الجهود الدولية، في تقديم المساعدة.

بدوره أكد اللافي على ضرورة إنشاء هيئة، تتولى الإشراف الكامل على عملية إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة الأخرى، وفق قوله.