الدبيبة يدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، المجتمع الدولي بإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي وصفها بالسافرة، داعيًا إلى وضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي، على د تعبيره.

الدبيبة؛ وفي تدوينة عبر حسابه على موقع إكس، قال: نُحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات ردة فعل المقاومة على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى.

بدورهما أدانا مجلسا النواب والدولة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

حيثُ دعا مجلس الدولة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات الإسرائيلية الهمجية المخلة بالمبادئ والأعراف الإنسانية والشرعية الدولية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا وقوفه مع الشعب الفلسطيني مناصرًا لقضيته العادلة.

كما حمّل البيان سلطات الاحتلال تبعات ردة فعل المقاومة الفلسطينية على الأعمال الاستيطانية الممنهجة والاقتحامات الدورية للمسجد الأقصى والإيذاء المتعمد للفلسطينيين، بحسب بيان مجلس الدولة.

من جهته أكد مجلس النواب حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد عدوان الكيان الصهيوني السافر والمتكرر، مستنكرًا ما وصفه بالصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية.

واستنكر المجلس الصمت وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة، مؤكدًا أنّ القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية، وفق نص البيان.