الدبيبة يبحث مع إيطاليا فتح مسارات جوية جديدة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني؛ جهود فتح مسارات جوية جديدة بين ليبيا و إيطاليا.

وتضمن اللقاء متابعة آخر المستجدات حول ملف الهجرة اير الشرعية، بالإضافة إلى الاطلاع على دعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لحضور مؤتمر إفريقيا إيطاليا المزمع عقده في روما نوفمبر القادم، حسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي للحكومة.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، والناطق باسم الحكومة، محمد حمودة.

وفي الـ30 من سبتمبر.. انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس، أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية روما، بعد توقفٍ دام لأكثر من 10 سنوات بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا.

وكانت الخطوط الإيطالية ITA قد سيرت، في 24 يوليو الماضي، رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، على متنها رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الذي أعلن بدوره عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا في شهر سبتمبر الجاري، ضمن ما وصفها بالجهود الحكومية المكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.