الأمم المتحدة تنهي تدريب 17 محامية ليبية في مختلف المجالات الحقوقية

أخبار ليبيا 24

أنهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل استهدفت تدريب 17 محامية ليبية في مختلف المجالات الحقوقية.

الورشة التي عقدت بمشاركة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون، بالتعاون مع نقابة المحامين العامة في طرابلس؛ حظيت فيها الشابات الليبيات «بفرصة فهم معمق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، واستكشفن التحديات التي تواجهها المرأة في مهنة المحاماة وكيفية التغلب عليها» بحسب بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة «إن المحاميات يلعبن دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق المرأة وضمان وصولها إلى العدالة، وأنه من المهم للغاية تمكينها ودعم تطورها في مؤسسات سيادة القانون والأجهزة العدلية والأمنية» بحسب البيان.