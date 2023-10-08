أردوغان: لن نرضخ للذين يحاولون محاصرتنا بالإرهاب

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته أمام أنصاره من حزب العدالة والتنمية، إن تركيا لن ترضخ للذين يحاولون محاصرتها بالاعتماد على التنظيمات الإرهابية.

وأضاف اردوغان خلال كلمته في مؤتمره الاستثنائي الرابع في انقرة: نحن عازمون على تحقيق أهداف تركيا، ولا نبالي بمن يحاول تثبيط همتنا، ولا نقدم تنازلات لمن يحاول توجيه تهديدات مبطنة إلينا، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. قال أردوغان إن هناك أطراف خارجية تورطت بدعم التنظيمات الإرهابية، مطالبُا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان: «التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والدعم الذي تتلقاه هو أوضح مثال على أن التهديدات الإرهابية تتلقى دعماً خارجياً». على حد قوله.

وكانت الحكومة التركية قد نفذت حملة اعتقالات واسعة شمال غربي البلاد؛ كردٍ على الهجوم الإرهابي على انقرة والذي تبناه حزب العمال الكردستاني.

وشملت الحملة مداهمات متزامنة في 11 منقطة بولايتي إسطنبول وكركلار إيلي تم خلالها القبض على 20 شخصاً يشتبه بتقديمهم الدعم لكوادر الحزب الإرهابي، وجاءت العملية صباح غارة جوية نفذها الجيش التركي.

وفي وقتٍ سابق.. نفذت خلية إرهابية الأحد بعملية تفجير إرهابية بالقرب من مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة.