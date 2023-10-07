توقعات بوصول معدل النمو في تركيا إلى 3.25 بالمئة

أخبار ليبيا 24

توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا خلال العام القادم إلى 3.25 بالمئة، بينما توقعت أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2024 إلى 46 بالمئة.

وفي سياقٍ منفصل.. كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن زيارة 36 مليون و754 ألف سائح في أول 8 أشهر من العام الجاري

وبحسب بيان الوزارة، يعدّ هذا الرقم مرتفعًا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيثُ تسعى تركيا لجذب أكثر من 60 مليون سائح أجنبي بنهاية العام، وزيادة العائدات إلى 56 مليار دولار، وفقًا لبيان الوزارة.

من جهةٍ أخرى.. سجل معدل التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس المنصرم، ارتفاعًا إلى 58.9% على أساس سنوي.

وبحسب تقارير دولية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا بأسرع وتيرة منذ يناير، وسط تسارع وتيرة أسعار المستهلكين السنوية إلى نحو 56% خلال أغسطس، مقارنة بحوالي 48% في يوليو، وفق بلومبيرغ.

وفي الأثناء.. بلغ عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار.