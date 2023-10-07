تكالة: «مجلس النواب خرق التوافق السياسي»

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة؛ رفضهُ إجراء أي تعديلات على نتائج عمل لجنة (6+6) في وبزنيقة المغربية.

تكالة؛ وفي رسالةٍ وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي؛ قال إن مجلس النواب تجاوز قواعد إدارة التوافق الأمر الذي يجعل التشريعات الصادرة عنه باطلة وخرقًا للاتفاق السياسي.

ودعا تكالة البعثة الأممية لمواصلة تنسيق دور المجتمع الدولي تجاه دعم الانتقال وإعادة البناء بقيادة ليبية، على حد تعبيره.

وفي رسالة منفصلة إلى باتيلي، اعتبر تكالة أن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي، مؤكدًا أنها باطلة بطلانًا مطلقًا، على حد تعبيره.

وأشار تكالة خلال رسالته إلى إن لجنة 6+6 غير مخولة بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية بعد التوقيع عليها في بوزنيقة، بحسب نص الرسالة.