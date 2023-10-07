اليابان تقدم 3 ملايين دولار لمتضرري السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

قدمت اليابان منحة إغاثة عاجلة إلى ليبيا، تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين دولار.

الحكومة اليابانية؛ أكدت في بيانٍ أن المساعدات ستقدم للمتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية بما فيها مدينة درنة المنكوبة.

وقالت الحكومة: «استجابة للضرر الهائل الذي سببته كارثة الفيضانات، ستشرع حكومة اليابان في تنفيذ منحة الإغاثة الطارئة العاجلة بقيمة ثلاثة ملايين دولار من خلال المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال» بحسب البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة، وصلت الطائرة الكويتية الـ13 وعلى متنها مواد إغاثية ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف؛ وذلك ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين؛ حسب ما أعلن عنه الهلال الأحمر الكويتي.