السايح يستلّم القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 من رئيس البرلمان

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عماد السايح؛ تسلمهُ القوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيثُ ناقش الطرفان آخر مستجدات العملية الإنتخابية في ليبيا، وكل ما يتعلق بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة بغرفتيه، حسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وفي وقتٍ سابق.. أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة؛ رفضهُ إجراء أي تعديلات على نتائج عمل لجنة (6+6) في وبزنيقة المغربية.

تكالة؛ وفي رسالةٍ وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي؛ قال إن مجلس النواب تجاوز قواعد إدارة التوافق الأمر الذي يجعل التشريعات الصادرة عنه باطلة وخرقًا للاتفاق السياسي.

ودعا تكالة البعثة الأممية لمواصلة تنسيق دور المجتمع الدولي تجاه دعم الانتقال وإعادة البناء بقيادة ليبية، على حد تعبيره.

وفي رسالة منفصلة إلى باتيلي، اعتبر تكالة أن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي، مؤكدًا أنها باطلة بطلانًا مطلقًا، على حد تعبيره.