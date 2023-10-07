إعادة أكثر من 120 مهاجرًا غامبيًا من ليبيا إلى بلدهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعادت منظمة الهجرة الدولية 122 مهاجرا غير شرعي من دولة غامبيا إلى بلدهم طوعيًا؛ وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وفي الأثناء.. تمكنت سفينة للبحث والإنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، من إنقاذ 258 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا في عمليتين منفصلتين.

وبحسب المنظمة: «نفذت السفينة عمليتي إنقاذ تضمنت الأولى إنقاذ 162 مهاجرا من مصر وسورية كانوا على متن مركب خشبي طوله سبعة أمتار» بحسب المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن «مركب المهاجرين كان يعمل بمحرك لكن دون نظام ملاحة، وقضى عدة ساعات في البحر دون أن يتمكن من الحركة» وفق المنظمة.