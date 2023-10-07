أسعار الأرز العالمية تصل إلى مستويات قياسية

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار الأرز العالمية خلال شهر سبتمبر المنصرم، أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)؛ يعود الارتفاع بسبب تأثير المناخ على المحاصيل في البلدان المنتجة الرئيسية مثل تايلاند والهند.

وفي الأثناء.. تواصل أسعار الأرز في آسيا ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 3 أعوام؛ متأثرةً بحظر الهند تصدير معظم إنتاجها، وسط حالة جفاف منتشرة في العالم.

وفي وقتٍ سابق.. توقعت وكالة بلومبيرغ أن تشهد أسعار الأرز ارتفاعًا ملموسًا على مستوى العالم، إذا قررت الهند فرض حظرٍ على تصديره

ومع بلوغ تكلفة الارز إلى أعلى مستوى لها في 11 عامًا، تبحث حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خطة لحظر تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي، وفي حال تنفيذ هذه الخطوة؛ فستشهد الهند حظرًا بنسبة 80 في المائة من جميع صادراتها من الأرز، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات عالية جديدة حيث يكافح العالم مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، تهدفُ هذه الخطوة إلى الحد من مخاطر ارتفاع التضخم في الهند، خاصة قبل