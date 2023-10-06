24 ألفا من النساء يفتقرن إلى الخدمات الصحية بالمناطق المتضررة من السيول

أخبار ليبيا 24

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 24 ألفا من النساء والفتيات المحتاجات إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا، حوامل ويفتقرن إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية.

وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن تلد واحدة من كل عشرة من هذا العدد في الشهر المقبل.

وأشار الصندوق إلى أنه أرسل فرقاً طبية متنقلة إلى خمسة مرافق للرعاية الصحية الأولية في درنة لتكملة تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل.

ولفت الصندوق إلى أنه قام من خلال شريكه المنفذ، أمازون سات، بنشر عاملين نفسيين اجتماعيين متنقلين لزيارة النساء في بنغازي النازحات بسبب الأزمة لتقديم الدعم في مجال الصحة العقلية.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، إنه الصندوق يحشد جهوده لتقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة والإمدادات للنساء والفتيات المحتاجات، لسد الفجوة في الخدمات والدعم.

وشدد الصندوق على أن التأثير المدمر للعاصفة دانيال على درنة واضح في طريق الدمار الذي خلفته؛ مؤكدا أن الأمر الأقل وضوحا، وإن لم يكن أقل أهمية، هو الندوب العقلية التي خلفتها الكارثة، حيث إن الجروح العاطفية والنفسية ستستغرق وقتاً للشفاء وفق ما صرحت به إحدى العاملات بمستشفى درنة.