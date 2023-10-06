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نورلاند يلتقي بن قدارة للحفاظ على استقلالية النفط

6 أكتوبر، 2023 9:33 م
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التقى المبعوث الأمريكي الخاص وسفيرها في ليبيا “ريتشارد نورلاند” برئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية “فرحات بن قداره” ؛ لمناقشة تحييد المؤسسة الوطنية عن الاشكالات السياسية الليبية .

ونشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حساباتها الرسمية ، صورةً تجمع الاثنان حيث أكدت “نورلاند ” خلالها على سعي الولايات المتحدة للحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها التكنوقراطية وسلامة موظفيها حسب وصفه .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالب في وقتٍ سابق ، المبعوث الأممي لدى ليبيا ؛ بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة موحدة من أجل إجراء الانتخابات.

6 أكتوبر، 2023 9:33 م
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