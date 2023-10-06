مصر تدين بشدة الهجوم الدامي على الكلية العسكرية بمدينة حمص السورية

6 أكتوبر، 2023 11:00 ص
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أخبار ليبيا 24

دانت مصر، اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له الكلية العسكرية بحمص وأعربت عن تعازيها لسوريا. وفي بيان للخارجية المصرية: “تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية

العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين”.

وأضاف البيان: “تتقدم مصر بصادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة، وأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وقال البيان: “تجدد جمهورية مصر العربية موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعية المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله”.

وأقامت سوريا، اليوم الجمعة، جنازات لعشرات الأشخاص الذين قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار على حفل تخرج في أكاديمية عسكرية في منطقة حمص في اليوم السابق، في واحدة من أكثر الضربات دموية ضد الجيش خلال أكثر من 12 عاما من الحرب الأهلية.

وقتل ما لا يقل عن 100 شخص في هجوم على أكاديمية عسكرية في سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصفت طائرات مسيرة الموقع بعد دقائق من مغادرة وزير الدفاع السوري حفل تخرج هناك.

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6 أكتوبر، 2023 11:00 ص
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