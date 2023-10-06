مركز طب الدعم والطوارئ ينتشل 9 جثامين من وديان درنة

6 أكتوبر، 2023 1:30 م
5

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الدعم والطوارئ، انتشال 9 جثث أمس الخميس، من قبل الفرق التابعة له من الوديان الشرقية لمدينة درنة.

وأشار المركز أن عمليات الانتشال تمت بالتعاون مع الضفادع البشرية والكتيبة 106 وغطاسين متطوعين.

وأوضح المركز في بيان مقتضب، أنه  تم نقل الجثامين  لمستشفى الوحدة “باب طبرق” لإتمام إجراءات الدفن.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

6 أكتوبر، 2023 1:30 م
5

المزيد من الأخبار

صيانة خط كهرباء الساحل الغربي في سوسة

6 أكتوبر، 2023 3:59 م

السفير الفرنسي يبحث مع السايح التحضير للانتخابات

6 أكتوبر، 2023 3:55 م

الصحة العالمية: مصرع 101 عامل صحي في ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال

6 أكتوبر، 2023 3:05 م

24 ألفا من النساء يفتقرن إلى الخدمات الصحية بالمناطق المتضررة من السيول

6 أكتوبر، 2023 2:32 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى