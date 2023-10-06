مركز طب الدعم والطوارئ ينتشل 9 جثامين من وديان درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الدعم والطوارئ، انتشال 9 جثث أمس الخميس، من قبل الفرق التابعة له من الوديان الشرقية لمدينة درنة.

وأشار المركز أن عمليات الانتشال تمت بالتعاون مع الضفادع البشرية والكتيبة 106 وغطاسين متطوعين.

وأوضح المركز في بيان مقتضب، أنه تم نقل الجثامين لمستشفى الوحدة “باب طبرق” لإتمام إجراءات الدفن.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.