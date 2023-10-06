فريق النصر يفقد لقاءه الودي أمام الصفاقسي التونسي استعدادًا للدوري

ضمن استعداده لانطلاق الموسم الجديد، فقد فريق النصر لكرة القدم مباراته الودية أمام نظيره الصفاقسي التونسي، بهدف دون رد، الخميس، على أرضية ملعب بو علي الحوار بسوسة التونسية.

وسجل هدف الفوز لفريق الصفاقسي ، اللاعب الأيفواري “ديبي بيرينجي”، الذي تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند مطلع الدقيقة 87.

وتعد المباراة هي الثالث لفريق النصر، ضمن معسكره التدريبي الذي يقيمه في تونس استعدادًا لمنافسات بطولة الدوري الممتاز الذي تقرر انطلاقه في 27 أكتوبر الحالي.