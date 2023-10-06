أخر الأخبار

فريق النصر يفقد لقاءه الودي أمام الصفاقسي التونسي استعدادًا للدوري

6 أكتوبر، 2023 9:15 م
3

ضمن استعداده لانطلاق الموسم الجديد، فقد فريق النصر لكرة القدم مباراته الودية أمام نظيره الصفاقسي التونسي، بهدف دون رد، الخميس، على أرضية ملعب بو علي الحوار بسوسة التونسية.

وسجل هدف الفوز  لفريق الصفاقسي ، اللاعب الأيفواري “ديبي بيرينجي”، الذي تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند مطلع الدقيقة 87.

وتعد المباراة هي الثالث لفريق النصر، ضمن معسكره التدريبي الذي يقيمه في تونس استعدادًا لمنافسات بطولة الدوري الممتاز الذي تقرر انطلاقه في 27 أكتوبر الحالي.

6 أكتوبر، 2023 9:15 م
3

المزيد من الأخبار

السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

5 أكتوبر، 2023 3:33 م

دوري الكرة الطائرة ينطلق في 21 أكتوبر

5 أكتوبر، 2023 3:01 م

الدبيبه يجري زيارة تفقدية لملعب النهر

3 أكتوبر، 2023 11:33 م

لجنة الحكام مصراتة لكرة القدم تستأنف تمريناتها

3 أكتوبر، 2023 8:56 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى