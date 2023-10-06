عبدالجليل يبحث التعاون مع الهيئة الطبية الدولية لمساعدة المتضررين من السيول

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، اجتماعا مع مدير الهيئة الطبية الدولية فرع ليبيا، طلال برناز، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون المشترك لتقديم الدعم والخدمات الصحية في المناطق المتضررة من إعصار دانيال.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن عبدالجليل أكد على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لسد النقص في الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وخاصة في مجال الصحة النفسية.

وناقش الاجتماع الخدمات التي تقدمها الهيئة الطبية الدولية حاليا في مدينة درنة، والمخططات الاستراتيجية الأخرى لاستهداف باقي المناطق المتضررة، كما تمت مناقشة سبل التعاون في مجال الصحة النفسية، والاستفادة من إمكانيات الهيئة الطبية الدولية لسد الثغرات وتقديم الخدمات بناءً على تقييم احتياجات ووفق خطط وزارة الصحة.

وأشاد عبدالجليل بالجهود التي تقوم بها الهيئة الطبية الدولية في تقديم الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، مؤكدا على استمرار التعاون بين الوزارة والهيئة في هذا المجال.