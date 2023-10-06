تركيب محطة أرصاد جوية حديثة بمطار أوباري

6 أكتوبر، 2023 12:30 م
5

أخبار ليبيا 24

أنهى المركز الوطني للأرصاد الجوية  تركيب محطة أرصاد جوية حديثة بمطار أوباري المدني وذلك في تحديث للمحطة القديمة.

وقام بتركيب المحطة مهندسي وفنيي مركز الأرصاد الجوية بالتعاون مع إدارة المطار، لرصد تقلبات المناخ ومعرفة أحوال الطقس بمواصفات عالية في الدقة ووفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرفع من جاهزية محطة الأرصاد ببلدية أوباري لتتمكن من قياس حالة الطقس عن بعد و بعيداً عن النظام التقليدي القديم من حيث درجات الحرارة والرطوبة وقياس الضغط الجوي ومعرفة حالة الرياح وهطول الأمطار.

6 أكتوبر، 2023 12:30 م
5

المزيد من الأخبار

صيانة خط كهرباء الساحل الغربي في سوسة

6 أكتوبر، 2023 3:59 م

السفير الفرنسي يبحث مع السايح التحضير للانتخابات

6 أكتوبر، 2023 3:55 م

الصحة العالمية: مصرع 101 عامل صحي في ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال

6 أكتوبر، 2023 3:44 م

24 ألفا من النساء يفتقرن إلى الخدمات الصحية بالمناطق المتضررة من السيول

6 أكتوبر، 2023 3:22 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى