ترحيل سبعة مهاجرين من طبرق إلى بنغازي لتسفيرهم لبلدانهم

6 أكتوبر، 2023 10:26 ص
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أرشيف
أرشيف

أخبار ليبيا 24

رحّل، جهاز مكافحة الهجرة طبرق 7 سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، عبر مركز إيواء قنفودة ببنغازي.

وأحال لواء إبراهيم لربد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق، الأربعاء، قائمة بأسماء 07 أشخاص إلى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى، بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم عبر مركز الإيواء والترحيل قنفودة. والمهاجرين من جنسيات، سيرلانكا والسودان وسوريا وتونس.

وفي النصف الأول من 2023 رحّل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق 2802 مهاجر من مختلف الجنسيات، بينهم مصابين بالتهاب الكبد والإيدز.

 

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6 أكتوبر، 2023 10:26 ص
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