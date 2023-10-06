الهلال الأحمر ينتشل جثتين في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن فرع الهلال الأحمر في درنة، أمس الخميس، انتشال جثتين مجهولتي الهوية في مناطق متعددة داخل المدينة المنكوبة جراء العاصفة “دانيال”.

وقال الفرع في بيان مقتضب، إن أعمال انتشال الجثامين مستمرة، إذ يعمل متطوعي الهلال بكل جدية في الميدان على كل الأصعدة.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وأعلن الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري ارتفاع عدد ضحايا العاصفة “دانيال” في درنة إلى 4209 حالات وفاة.