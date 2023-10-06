الهلال الأحمر الليبي يحتفل بذكرى الــ 66 للتأسيس ببنغازي

احتفلت إدارة الهلال الأحمر الليبي مساء أمس الخميس بمدينة بنغازي، بذكرى تأسيسه الـــ 66، بحضور الصليب الأحمر الدولي، ومتطوعي ومتطوعات والعاملين وجميع الفرق والوحدات التابعة للهلال الأحمر.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بمدرسة جمال عبد الناصر، إلقاء عدد من الكلمات التي غلبت عليها طابع الحزن بسبب الكارثة التي حلت بالمنطقة الشرقية وتحديدًا درنة، جرّاء السيول والفيضانات بسبب إعصار دانيال.

كما جرى تنكيس الأعلام ترحمًا على أرواح ضحايا الإعصار من متطوعي الهلال الأحمر، وضحايا مدينة درنة والمناطق المجاورة لها من الجبل الأخضر.