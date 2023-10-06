الهلال الأحمر الليبي يؤكد أهمية الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالكوارث

أخبار ليبيا 24

أكد، الهلال الأحمر الليبي، على أهمية الدعم النفسي للأطفال المتأثرين من الكوارث للمساعدة على التعافي.

وقال الهلال الأحمر، إن الصور والمشاهد الأولى للكارثة قد تظل عالقة في ذهنهم لفترة طويلة بعد الحدث.

وأضاف، أن الصور والمشاهد يمكن أن تؤثر على الأطفال بشكل عاطفي ونفسي. وقال إن في مثل هذه الحالات قد يكون من المهم تقديم الدعم النفسي للأطفال المتأثرين لتخفيف الآثار النفسية للكوارث على الأطفال وتساعدهم في التعافي.

تعزيز الصحة النفسية

من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، الخميس، على أهمية تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا، خصوصا بعد كارثة السيول والفيضانات الأخيرة وما خلفته من أثار نفسية عميقة.

وشدد عبدالجليل، وفقا لوزارة الصحة، على ضرورة أن تقوم الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، المنشئة حديثًا بقرار من مجلس وزراء الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بتنفيذ مهامها في أسرع وقت في المناطق المتضررة من السيول.

وأوضح الوزير، بأنه سيتولى اعتماد الملاك التنظيمي للهيئة وتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، لمباشرة أعمالهم وتوفير كافة الاحتياجات وتهيئة الظروف الملائمة لأداء مهامها. كما أكد، دعمه الكامل للهيئة وعمله على توفير ما يلزمها لأداء مهمتها السامية.