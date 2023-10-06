النواب يحيل نسخة من قانوني الانتخابات إلى باتيلي 

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أعلن مجلس النواب الخميس أنه قام بإحالة نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى المبعوث الأممي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنه تمت إحالة وتسليم نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة للمبعوث الأممي.

وأضاف بليحق أن إحالة النسخة إلى عبدالله باتيلي جاءت بناءً على طلبه، وتم تسليم البعثة الأممية للقوانين الانتخابية مساء الخميس.

ووافق مجلس النواب، الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة “6+6” وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي الجلسة، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان الاحد من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف خلال الجلسة إن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”.

واعتبر المستشار صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي.

وأعرب المستشار صالح عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.