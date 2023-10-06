النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس رغم ارتفاعه اليوم

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس رغم ارتفاعها، اليوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ النمو العالمي ويضر بالطلب على الوقود.

وكان الخامان القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما لعام 2023 الأسبوع الماضي، لكن برنت انخفض 11.6% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% هذا الأسبوع.

وتزامن تراجع أسعار النفط مع انخفاض حاد في أسعار سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 17 عاما، بفعل مخاوف من أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وتزايد المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي وتضخم عجز الميزانية في الولايات المتحدة، أكبر دولة في العالم. مستهلك النفط.

وصباح اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 84.32 دولارا، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.63 دولارا، لتتعافى قليلا من انخفاض اثنين بالمئة يوم الخميس.