المجلس الأعلى للدولة يرفض قوانين الانتخابات

في خطابات رسمية وجهها لكل من مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن تمسكه بنتائج أعمال اللجنة المشتركة (6+6) الموقعة في بوزنيقة بتاريخ 3 يونيو 2023م، وأن المجلس الأعلى للدولة لا يجيز أي تعديل على هذه النتائج تحت أية ذرائع، مع التأكيد على أهمية استثمار جهود التوافق والبناء عليها، والدعوة إلى التزام جميع الأطراف باستئناف السير في هذه العملية.

وحثّ المجلس على ضرورة بحث القضايا الخلافية ومعالجتها، واقتراح سبل تبني إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ واعتماده، يقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها.

وطالب المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “ضرورة التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى الموقعة في بوزنيقة، بما يكفل للمفوضية النأي عن أية تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد” حسب وصفه.