الكهرباء تواصل صيانة الخطوط المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تواصل، الشركة العامة للكهرباء، أعمال الصيانة الطارئة من قبل الفرق الفنية، على خط الحجاب بدائرة توزيع الساحل بمنطقة الوردية بالجبل الأخضر.

وقالت الشركة، اليوم الجمعة، إن فرقة إدارة توزيع غريان أتمت أعمال تركيب 13 عمودا 11ك.ف، وتركيب 4 سواند و2 عوازل مسمارية، بالإضافة إلى تركيب 12 عوازل متسلسلة وتركيب 1800 متر سلك 11ك. ف على خط الحجاب بدائرة توزيع الساحل الوردية.

وأضاف، كما تم تركيب أسلاك مجدولة بمسافة 300متر.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الطواري المعدة والاستجابة السريعة بعد الأضرار الجسيمة التي أضرت بمكونات الشبكة بالمنطقة الشرقية، إثر الفيضانات.

وفي ليل 10/11 سبتمبر ضربت سيول مناطق الجبل الأخضر ما أدى إلى تدمير خطوط الكهرباء وتضرر محطات نقل الطاقة. ومنطقة الوردية جنوب البيضاء هي إحدى المناطق التي تضررت بشكل كبير من جراء الفيضانات التي خلفتها الأمطار الغزيرة المصاحية لـ “إعصار دانيال”.