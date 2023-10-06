الصحة العالمية: مصرع 101 عامل صحي في ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال

أخبار ليبيا 24

قالت منظمة الصحة العالمية أن 101 من العاملين الصحيين لقوا مصرعهم جراء السيول والفيضانات أو في أعقابها مباشرة، ما بين أفراد لقوا مصرعهم في منازلهم، وآخرين أثناء تأدية واجبات أعمالهم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، إن أهالي وزملاء الضحايا في العمل وصفوا ما شعروا به من ألم وانعدام حيلة عند رؤية مياه الفيضانات الجارفة تجتاح أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن العاملين الصحيين ضمن 4333 شخصًا تأكدت حتى الآن وفاتهم في أعقاب العاصفة، بخلاف أكثر من 8500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

ونعى ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد زويتن، العاملين الصحيين الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات قائلاً: “تشاطر المنظمة الشعب الليبي حزنه لفقدان هذا العدد الكبير من العاملين الصحيين المخلصين. فهؤلاء الأطباء وأفراد التمريض والمسعفون الذين جادوا بأرواحهم خسارتهم ليست خسارة لأسرهم وأحبائهم فقط بل خسارة للمجتمع بأسره، وهي بلا شك ضربة قوية لقطاع الصحة في شرق ليبيا وبقية أنحائها”.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الصحي الليبي كان يعاني اضطرابا شديدا قبل أن تضرب العاصفة دانيال البلاد، بسبب الصراع الذي طال لأكثر من عقد من الزمن، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد تواجه نقصًا حادًا في الموظفين والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن فقدان 101 من العاملين الصحيين في شرق ليبيا يُعد ضربة أخرى موجعة للنظام الصحي هناك.

ولفتت المنظمة إلى أنها تتعاون مع السلطات الصحية المحلية والوطنية للتوصل إلى حلول فورية لضمان حصول المتضررين في المناطق الأشد تضررًا على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنها تقود الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل النظام الصحي في ليبيا وتعزيزه، من خلال إعادة تشغيل المرافق الصحية المتضررة بنشر عاملين صحيين من البلديات الأقل تضرراً، وإرسال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

من جانبه، أشار الدكتور زويتن إلى أن هذه الجهود لعلها تكون أفضل وسيلة لتكريم العاملين الصحيين الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات.

وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية ستحيي ذكرى هؤلاء الأبطال بمواصلة الجهود الرامية إلى استعادة الرعاية الصحية واستكمال مسيرتهم في خدمة الضعفاء وإنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع”.