السفير الفرنسي يبحث مع السايح التحضير للانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، أن السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، بحث مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح التحضير لانتخابات تتسم بالحرية والعدالة والشفافية والنزاهة.

وأوضحت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن مهراج أكد للسايح دعم فرنسا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرارها من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها الإثنين بمقره في مدينة بنغازي.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.