الرضا يشدد على الالتزام بمنصة وافد في استجلاب العمالة الأجنبية 

6 أكتوبر، 2023 12:05 ص
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أخبارليبيا24 

 شدد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا على الالتزام بمنصة وافد في استجلاب العمالة الأجنبية، 

وناقش الرضا خلال لقائه مع مدير مكتب العمل- بنغازي صالح الشبلي إطلاق برامج تدريبية متخصصة في المنطقة الشرقية عبر مبادرة “مهنتك مستقبلك”. 

وأوضح وزير العمل والتأهيل أن إطلاق المبادرة يكون بالتنسيق مع وكيل الوزارة لشؤون التأهيل والإدارات التابعة له. 

واطلع الرضا على آلية العمل بالمكتب، ونتائج تنظيم سوق العمل، وحملات التفتيش، وضبط الازدواجية الوظيفية، مؤكداً على أهمية استمرار الحملات، وإضافة عدد من المفتشين الجدد. 

6 أكتوبر، 2023 12:05 ص
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