الحويج يلتقي القنصل بالسفارة اليونانية في ليبيا .

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة “محمدالحويج” ؛ القنصل الخاص بالسفارة اليونانية في ليبيا ، و تناول اللقاء بحث سُبل آليات التعاون الدولي واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية اليونانية.

كما تم مناقشة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ووجّه “الحويج “دعوة الى وزير التجارة والاستثمار بجمهورية اليونان لزيارة دولة ليبيا على رأس وفد اقتصادي وتجاري لإقامة منتدى يضمّ الغرف التجارية ومجلس أصحاب الاعمال وكبرى الشركات في البلدين.

ومن جانبه عبّر القنصل عن رغبة جمهورية اليونان في فتح قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى أهمية العمل على تفعيل التعاون الدبلوماسي بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أبدى رغبة الشركات اليونانية للعمل بدولة ليبيا.