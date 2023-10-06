التويجري يهنئ الهلال الأحمر الليبي بالذكرى السادسة والستين لتأسيسه

أخبار ليبيا 24

هنأ أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ بالذكرى الـ66 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، الذي كان يوم 05 أكتوبر 1957م.

وثمّن التويجري، جهود متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي ومنتسبيها في خدمة العمل الإنساني وتقديم المساعدات للمتضررين من أي أزمات وكوارث. وأعرب عن أمانيه بأن يوفق منتسبي الجمعية في مواصلة هذه المسيرة الإنسانية الخيرة.

مكملين المشوار

والخميس احتفت الجمعية، بذكرى تأسيسها تحت شعار “مكلمين المشوار”. وقال الهلال الأحمر الليبي، إنّه وخلال الستة وستين عامًا مرت المؤسسة بعدة محطات مهمة وشهدت تطورًا مستمرًا.

وأضاف، تمّ تحقيق العديد من الإنجازات والأعمال البارزة، وخاضت الجمعية تحديات متعددة، ولكنها تمكنت من التغلب عليها بروح الفريق والإيمان القوي بالرسالة الإنسانية السامية.

وقال، إن أحد أهم إنجازات الجمعية هو استجابتها للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، حيث قامت الجمعية بتنفيذ عمليات الإغاثة الطارئة وتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين من الفيضانات، الزلازل، الأعاصير، وغيرها من الكوارث.

وأضاف، أن الجمعية تعمل على توفير الإيواء، والغذاء، والماء النظيف، والرعاية الصحية الأساسية للمتضررين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين بتلك الكوارث.

وقال، إن الجمعية واجهت تحديات عديدة في مسيرتها، مثل قلة الموارد والتمويل، والصعوبات اللوجستية في الوصول إلى المناطق المتضررة، ومع ذلك، استطاعت الجمعية تجاوز تلك التحديات من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، وبفضل التفاني والاجتهاد الذي يتحلى به أعضاء الجمعية.

وأكدت، أن مع كل محطة في مسيرتها، تستمر جمعية الهلال الأحمر الليبي، في رفع راية العطاء والتضامن الإنساني. تتطلع الجمعية إلى المستقبل بثقة وإصرار.