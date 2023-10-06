البنوك المصرية توقف استخدام بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية

أخبار ليبيا 24

أوقف بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وأرسل البنك العربي الأفريقي الدولي إشعارًا إلى العملاء يوم الأربعاء، وأرسل البنك العربي الدولي إشعارًا يوم الخميس يعلن فيه تعليق الخدمة، وفقًا لعدد من العملاء.

وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في البلاد، بحسب رويترز.

وقال أحد المصرفيين في مصر إن جميع البنوك تواجه مشاكل مماثلة نتيجة لنقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.

شراء بالجملة

كان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

ويتم تحصيل المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها. وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.

وبحسب رويترز، فقد قال المصرفي: “في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد أن هناك أربعة أو خمسة أشخاص من نفس العائلة”.

وأضاف المصرفي، أنه من المرجح أن تفرض البنوك الأخرى قيودا مماثلة الأسبوع المقبل.

كما شددت البنوك في الأشهر الأخيرة إجراءاتها بشأن حجم العملات الأجنبية التي يمكن للعملاء شراؤها في مصر والمبلغ الذي يمكنهم خصمه من بطاقاتهم الائتمانية أثناء تواجدهم بالخارج.