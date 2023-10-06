أجواء طقس معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

6 أكتوبر، 2023 10:06 ص
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بنغازي
بنغازي

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الأجواء لا تزال معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى في معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

وأشار المركز، إلى تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة المناطق الممتدة من مصراتة وحتى الجبل الأخضر، ويتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وأضاف، أن السحب تتكاثر من مساء هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي -السرير و تازربو والكفرة والمناطق المجاورة لها- حيت يتخللها سقوط أمطار متفرقة مساء هذا اليوم ويوم الغد.

وقال إن من المتوقع أن تكون الفرصة أفضل لسقوط الأمطار بدايةً من منتصف هذا الأسبوع على مناطق الشمال.

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6 أكتوبر، 2023 10:06 ص
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