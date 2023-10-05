وزير الدفاع العراقي يبحث التعاون العسكري مع تركيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، مع الحكومة التركية التعاون العسكري والاقتصادي.

وبالتزامن مع ذلك.. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن خط الأنابيب الناقل للنفط من كركوك وإقليم كردستان بات جاهزاً للعمل.

وتأتي زيارة الوزير العراقي لأنقرة بالتزامن مع استمرار قصف تركيا لمواقع حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة في مواقع مختلفة من إقليم كردستان وبالذات السليمانية.

وفي سياقّ ذي صلة.. نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.

الوزارة وفي بيانٍ أوضحت ان الضربات أسفرت عن تدمير31 هدفًا بينها ملاجئ يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في حزب العمال الكردستاني؛ وذلك للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية.

وفي وقتٍ سابق.. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.

وقال الجهاز في بيانٍ: «قُتل 3 عناصر من الحزب في العراق إثر ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق» بحسب البيان.